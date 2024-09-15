15 Eyl 2024 12:14
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İki bin kilometre kat ettikten sonra Tel Aviv’in kalbine ulaşan füze / «David's Sling» ve «Arrow» sistemlerinin başarısızlığı

15 Eyl 2024 12:14
News ID: 85597024
İki bin kilometre kat ettikten sonra Tel Aviv’in kalbine ulaşan füze / «David's Sling» ve «Arrow» sistemlerinin başarısızlığı

Tahran, İRNA - Bugün sabah Yemenlilerin Tel Aviv'e gerçekleştirdiği füze saldırısı, Siyonistlerin korku içinde sığınaklara gitmesine ve 9 kişinin yaralanmasına yol açmasının yanı sıra, işgalcilerin savunma sistemlerinin bir kez daha başarısızlığını gözler önüne serdi.

El-Mesire'de yer alan habere göre, Siyonist rejim medyası, bugün sabah Yemen’den Tel Aviv'e yapılan füze saldırısı ve rejimin savunma sistemlerinin başarısızlığı hakkında bilgi verdi.

Bu füze saldırısının ardından geniş çaplı yangınlar meydana geldi.

Siyonist rejim medyası, Yemen füzesinin çok güçlü ve hipersonik olduğunu, tüm savunma engellerini aşarak Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki "Lod" askeri bölgesine isabet ettiğini bildirdi.

Siyonist rejime bağlı hastane kaynakları, Yemen'in Tel Aviv'in doğusuna gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu sığınaklara kaçan 9 Siyonistin yaralandığını açıkladı.

Bu kaynaklara göre, Siyonist itfaiyeciler Yemen füzesinin sebep olduğu yangını söndürmeye çalışıyor.

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