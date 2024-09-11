İran ve Irak arasında 14 iş birliği anlaşması imzalandı

Irak Başbakanlık Ofisi, anlaşmaların imza törenine ilişkin bir bildiri ve fotoğraflar yayınladı. Bu anlaşmaların uzman personel eğitimi, spor ve gençlik, kültürel ve sanatsal değişim, tarihi eserler, eğitim, medya, iletişim, dini turizm kafilelerinin gönderilmesi, tarım ve doğal kaynaklar, posta hizmetleri, sosyal destek, teknik-mühendislik personelinin eğitimi, vasıflı iş gücünün artırılması ve iki ülke ticaret odaları arasındaki iş birliğini kapsadığı belirtildi.

Irak Başbakanlık Ofisi'ne göre, İran Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda, bakanlar ve ilgili yetkililer bu iş birliği anlaşmalarını imzalayarak karşılıklı olarak değiş tokuş ettiler.