11 Eyl 2024 18:31
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News ID: 85593985
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İran ve Irak arasında 14 iş birliği anlaşması imzalandı

11 Eyl 2024 18:31
News ID: 85593985
İran ve Irak arasında 14 iş birliği anlaşması imzalandı

Bağdat, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin katılımıyla, iki ülke arasında çeşitli ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal alanlarda 14 iş birliği anlaşması imzalandı.

Irak Başbakanlık Ofisi, anlaşmaların imza törenine ilişkin bir bildiri ve fotoğraflar yayınladı. Bu anlaşmaların uzman personel eğitimi, spor ve gençlik, kültürel ve sanatsal değişim, tarihi eserler, eğitim, medya, iletişim, dini turizm kafilelerinin gönderilmesi, tarım ve doğal kaynaklar, posta hizmetleri, sosyal destek, teknik-mühendislik personelinin eğitimi, vasıflı iş gücünün artırılması ve iki ülke ticaret odaları arasındaki iş birliğini kapsadığı belirtildi.

Irak Başbakanlık Ofisi'ne göre, İran Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin huzurunda, bakanlar ve ilgili yetkililer bu iş birliği anlaşmalarını imzalayarak karşılıklı olarak değiş tokuş ettiler.

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