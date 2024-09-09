Hizbullah'tan Siyonist rejim ordusu mevzilerine art arda saldırılar

Hizbullah, ilk açıklamasında "Dirençli ve kararlı Filistin halkını ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve özellikle 'Hirbe Selm' kasabası olmak üzere düşmanın Güney Lübnan'daki köylere ve güvenli evlere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Lübnan İslami Direniş mücahitleri silahlı İHA filosu ile 'Golani' tugayı karargahını ve 'Akka'nın kuzeyindeki 'Şeraga' kampında yer alan 621. birliğin karargahını hedef aldı ve bu saldırıda düşman subayları ve askerlerinin bulunduğu noktalar isabet aldı." ifadelerini kullandı.

Hizbullah, diğer bir açıklamasında ise "Yera kampının güneyindeki Batı Tugayı'nın yeni komuta karargahını Katyuşa füzeleriyle hedef aldığını" belirtti.

Lübnan İslami Direnişi, en son operasyonunda ise 'El-Merc' üssünü topçu ateşiyle hedef aldığını açıkladı.