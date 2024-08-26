Siyonist subay el yapımı bomba ile öldürüldü

El Cezire, bu patlamada ayrıca bir Siyonist rejim askerinin de yaralandığını belirtti.

Siyonist rejimin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Marah Raba köyü yakınlarında bir otobüsün yanında bir patlayıcının infilak ettiği bildirildi. Siyonist askerlerin şu anda çevredeki yolları kapattığı ve bu saldırının faillerini bulmak için arama yaptığı belirtildi.

İbranice yayın yapan medya organları, işgal altındaki topraklarda Beytüllahim yakınlarında bir Siyonist rejim otobüsünün patladığını duyurmuştu.