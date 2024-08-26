26 Ağu 2024 10:37
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News ID: 85578856
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Siyonist subay el yapımı bomba ile öldürüldü

26 Ağu 2024 10:37
News ID: 85578856
Siyonist subay el yapımı bomba ile öldürüldü

Tahran, İRNA - El Cezire haber kanalının aktardığına göre, Beytüllahim bölgesinde bir otobüste meydana gelen el yapımı bomba patlamasında bir Siyonist rejim subayı öldü.

El Cezire, bu patlamada ayrıca bir Siyonist rejim askerinin de yaralandığını belirtti.

Siyonist rejimin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Marah Raba köyü yakınlarında bir otobüsün yanında bir patlayıcının infilak ettiği bildirildi. Siyonist askerlerin şu anda çevredeki yolları kapattığı ve bu saldırının faillerini bulmak için arama yaptığı belirtildi.

 İbranice yayın yapan medya organları, işgal altındaki topraklarda Beytüllahim yakınlarında bir Siyonist rejim otobüsünün patladığını duyurmuştu.

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