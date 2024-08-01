Bakıri Mısır Dışişleri Bakanı ile Haniye suikastını görüştü

Bu telefon görüşmesinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati’nin İran Cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmasını takdir eden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik düzenlenen suikasta değinerek, “Yorulmak bilmez savaşçı İsmail Haniye'nin İran’ın resmi konuğu iken şehit düşmesi, İran’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali kabul ediliyor. Bölgedeki tüm İslam ülkelerinin bu terör saldırısına karşı çıkmak için harekete geçmesi gerekiyor.” dedi.

İran’ın Siyonistlere karşı karşı önlem alma konusundaki doğal hakkını saklı tuttuğunu belirten Bakıri, işgalci rejimin suç eylemlerini kınamak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantı yapmasına vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati ise, sıcak misafirperverliğinden dolayı İran’a teşekkür ederek, ülkesinin İsmail Haniye’ye yönelik Siyonist rejim tarafından düzenlenen suikastı kınadığını bildirdi

Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati ayrıca, İran’ın Siyonist rejimin terör eylemlerine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan acil bir toplantı düzenlemesi talebini desteklediğini ifade etti.