31 Tem 2024 11:02
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News ID: 85554113
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Filistin Mücahitleri Hareketi: Haniye suikastının sorumluluğu ABD'ye aittir

31 Tem 2024 11:02
News ID: 85554113
Filistin Mücahitleri Hareketi: Haniye suikastının sorumluluğu ABD'ye aittir

Tahran, İRNA - Filistin Mücahitleri Hareketi, ABD'nin Siyonist rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yaktığını ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastının tüm sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu vurguladı.

Filistin Mücahitleri Hareketi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadetine ilişkin yaptığı açıklamada, suikastın sadece direniş yolunda azim ve kararlılıklarını artıracağını belirtti.

Açıklamada "Bu vahşi suçun tam sorumluluğu, cani Netanyahu'ya yeşil ışık yakan ve ona uluslararası koruma sağlayan Amerikan düşmanına aittir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın başka bir bölümünde ise "Cani düşman, tüm İslam ümmetiyle geniş çaplı bir savaş içinde olduğunu bilmelidir ve ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır. Özgürlük yolunda kapsamlı bir intifada başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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