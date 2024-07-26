26 Tem 2024 17:13
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News ID: 85549477
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Paris'te Siyonist karşıtı gösteriler

26 Tem 2024 17:13
News ID: 85549477
Paris'te Siyonist karşıtı gösteriler

Tahran,İRNA - 33. Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni arifesinde Paris'te işgalci rejime karşı gösteriler düzenlenecek.

Anti-Siyonist gösteriler yerel saatle 19.00'da başlayacak.

Paris'te ve Olimpiyat açılış töreni sırasında İsrail rejimine karşı gösteriler El Alem haber kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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