Paris'te Siyonist karşıtı gösteriler

Anti-Siyonist gösteriler yerel saatle 19.00'da başlayacak.
Paris'te ve Olimpiyat açılış töreni sırasında İsrail rejimine karşı gösteriler El Alem haber kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Tahran,İRNA - 33. Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni arifesinde Paris'te işgalci rejime karşı gösteriler düzenlenecek.
Anti-Siyonist gösteriler yerel saatle 19.00'da başlayacak.
Paris'te ve Olimpiyat açılış töreni sırasında İsrail rejimine karşı gösteriler El Alem haber kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Tahran, İRNA- Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) sosyal medyada yayılan ve bir kişinin…
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