25 Tem 2024 16:25
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News ID: 85548911
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Fransa, sporcularını "başörtüsü" nedeniyle olimpiyatlardan men etti

25 Tem 2024 16:25
News ID: 85548911
Fransa, sporcularını "başörtüsü" nedeniyle olimpiyatlardan men etti

Tahran, İRNA - Fransız atlet, başörtüsü taktığı için Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmaktan men edildi!

Fransız atlet Sounkamba Sylla, başörtüsü taktığı için Olimpiyat açılış törenine katılmasına izin verilmediğini açıkladı. Fransa Olimpiyat Komitesi, bu sorunu çözmek için bir yol bulmaya çalıştığını iddia etti.

Olimpiyatlarda 400 metre yarışında mücadele edecek olan 26 yaşındaki atlet, açılış törenine katılmaktan men edildikten sonra Instagram'da "Ülkenizde düzenlenen bir Olimpiyat için seçildiğinizi düşünün ama katılma hakkınız yok!" mesajını paylaştı.

Fransa Olimpiyat Komitesi Başkanı David Lappartient daha önce, Fransız kadın sporcuların Olimpiyatlar boyunca başörtüsü takma hakkına sahip olmadığını açıklamıştı.

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