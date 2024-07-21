21 Tem 2024 17:19
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News ID: 85544825
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Genç İranlı güreşçiler Asya Grekoromen güreşlerinde parladı

21 Tem 2024 17:19
News ID: 85544825
Genç İranlı güreşçiler Asya Grekoromen güreşlerinde parladı

Tahran, İRNA - İran Gençler Grekoromen Güreş Takımı, 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile Asya Şampiyonası'nın tartışmasız şampiyonu oldu.

Gençler Asya Grekoromen Güreş Şampiyonası, 20 ve 21 Temmuz  tarihlerinde Tayland'ın Si Racha şehrinde düzenlendi ve sonunda Ali Ahmedi Vefa 55 kg, İrfan Jarkani 63 kg, Alirıza Abdoli 77 kg, Muhammed Hadi Saidi 87 kg, Hamid Rıza Keştkar 97 kg ve Abulfazl Fathi Tezangi 130 kg kategorilerinde altın madalya kazandı. Ahmed Rıza Mohsenzade ise 67 kg kategorisinde gümüş madalya elde etti

Ahura Buyeri 72 kg ve Muhammed Erjmand 82 kg kategorilerinde bronz madalya kazandı.

Takım sıralamasında İran 206 puanla şampiyon olurken, Kazakistan 185 puanla ikinci, Kırgızistan ise 141 puanla üçüncü oldu.

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