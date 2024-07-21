Genç İranlı güreşçiler Asya Grekoromen güreşlerinde parladı

Gençler Asya Grekoromen Güreş Şampiyonası, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Tayland'ın Si Racha şehrinde düzenlendi ve sonunda Ali Ahmedi Vefa 55 kg, İrfan Jarkani 63 kg, Alirıza Abdoli 77 kg, Muhammed Hadi Saidi 87 kg, Hamid Rıza Keştkar 97 kg ve Abulfazl Fathi Tezangi 130 kg kategorilerinde altın madalya kazandı. Ahmed Rıza Mohsenzade ise 67 kg kategorisinde gümüş madalya elde etti

Ahura Buyeri 72 kg ve Muhammed Erjmand 82 kg kategorilerinde bronz madalya kazandı.

Takım sıralamasında İran 206 puanla şampiyon olurken, Kazakistan 185 puanla ikinci, Kırgızistan ise 141 puanla üçüncü oldu.