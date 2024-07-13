Han Yunus'ta şehit sayısı 71'e yaralı sayısı ise 289'a yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı bugün öğleden sonra, İsrail (rejim) ordusunun Han Yunus şehrinde gerçekleştirdiği katliamda şehit sayısının 71'e, yaralı sayısının ise 289'a yükseldiğini duyurdu. Siyonist rejim ordusu bugün Han Yunus'ta Filistinli mültecilerin çadırlarını geniş çapta bombaladı.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un batısındaki "el-Mavasi" bölgesinde gerçekleşen bu katliamın ilk anları hakkında "Rejim ordusu bu bölgede geniş çaplı ve şiddetli bir bombardıman gerçekleştirdi ve F-16 savaş uçaklarıyla mülteci kampına yarım tonluk bombalar attı." dedi.

Tanıklar ayrıca, işgalci rejimin peş peşe 9 füze ile kampı hedef aldığını belirtirken, bu bombardımandan sonra İsrail rejimine ait insansız hava araçları (İHA) el-Mavasi'deki mülteci kampını hedef aldı ve makineli tüfeklerle yardım araçlarına ateş açtığını bildirdi.

El Mevasi bölgesi tamamen hedef alınmış durumda; burada 80.000'den fazla yerinden edilmiş Filistinli bulunuyor.

Haber kaynakları, rejim ordusunun Cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrini bombalayarak en az 20 kişiyi şehit ettiğini ve 120 kişiyi yaraladığını bildirmişti.