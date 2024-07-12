12 Tem 2024 11:03
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Şehit Reisi’nin eşinden yabancı ülke yetkililerine teşekkür mesajı

12 Tem 2024 11:03
News ID: 85536903
Şehit Reisi’nin eşinden yabancı ülke yetkililerine teşekkür mesajı

Tahran, İRNA -  İran’ın eski cumhurbaşkanı Şehit Reisi’nin eşi Dr. Cemile Alem'ul Hüda, Ayetullah Reisi’nin şehadet nedeniyle taziye dilkelerinde bulunan ülkelerin liderlerine teşekkür etti.

İran’ın eski cumhurbaşkanı Şehit Reisi’nin eşi Dr. Cemile Alem'ul Hüda, yayınladığı bir mesajda Ayetullah Reisi’nin şehadeti nedeniyle başsağlığı dileyen ülkelere teşekkürlerini iletti.

Dr. Cemile Alem'ul Hüda’nın mesajında, dünya ülkelerinin liderlerinin Ayetullah Reisi’nin şehadeti sebebiyle taziye dileklerinde bulunmasının ikili ilişkileri geliştirmenin açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Alem’ul Hüda, “Bu zor günlerde yanımızda olmanız nedeniyle muhterem eşinize ve iyi halkınıza teşekkürlerimizi sunarken, Şehit Reisi’nin ailenin konumunun iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi yönündeki çabalarını da göz önünde bulundurarak ülkelerimizin bu alandaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini temenni ederim.” ifadelerini kullandı. 

Dr. Alem’ul Hüda, son olarak Yüce Allah'ın, barışı ve adaleti tesis etmeye, aile konumunu yüceltmeye çalışan herkese sonsuz rahmet ve sonsuz bereket vermesini umduğunu ifade etti.

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