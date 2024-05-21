Dünya Ülke Liderleri Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şehadet Haberine Nasıl Tepki Verdi?

İmam Rıza'nın (a.s) hizmetkarı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sekizinci cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar akşamı Kız Kalesi Barajı'nın açılış töreninden sonra Tebriz’e dönerken, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Verzigan bölgesinde bir hava kazası geçirdi ve beraberindeki heyetle birlikte, İmam Rıza'nın (a.s) doğum yıldönümü gecesindeşehadet mertebesine ulaştı.

Tebriz'in Cuma İmamı Hüccetü'l-İslam Al-i Haşim, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rehmeti, Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi ve helikoptermürettebatı da cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin yolcuları arasındaydı.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadet haberinin resmen yayınlanmasından ilk saatlerden itibaren, İran halkıyla dayanışma mesajları ve taziye iletileri sel olup aktı, dünya gündeminin başında yer aldı. Dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin ve beraberindekilerin hava kazasında şehadet haberinin ardından yaptığı açıklamada, bu olaydan derin üzüntü duyduğunu ve kurbanların aileleri ve İran halkının acısını paylaştığını belirtti.

Ayrıca Duda, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'nin ve beraberindekilerin hava kazasında trajik ölümünden derin üzüntü duydum."

Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto, Ayetullah İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetinden dolayı taziyelerini sundu ve Cumhurbaşkanı Reisi'yi kararlı ve cesur bir lider olarak tanımladı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin şehadeti üzerine, kendi, hükümeti ve halkı adına İran hükümeti ve halkına "derin taziye" dileklerini iletti ve Cumhurbaşkanı Reisi’yi seçkin bir devlet adamı olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Salı sabahı yayınladığı haberde, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümetinin, halkının derin taziye mesajlarını İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran hükümeti, İran halkı ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ilettiğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin ve merhum Dışişleri Bakanımız Emir Abdullahiyan'ın şehadeti nedeniyle başsağlığı mesajı göndererek “İran ve İslam ümmeti iki seçkin yetkilisini kaybetti. Onlar hayatlarını ülkelerine ve İslam ümmetine hizmet etmeye adamış kişilerdi.” ifadelerini kullandı.

Mikdad, mesajında, bu iki merhumun İran milletinin istikrarı ve refahı için samimiyet ve ciddiyetle çalıştığını ve samimi çabalarıyla İran ve Suriye halkı ve ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmede büyük pay sahibi olduklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Emir Abdullahiyan ile uzun yıllar boyunca sahip olduğu sağlam kişisel ve iş ilişkilerine atıfta bulunarak, onun vefatının kendisi için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanlığı vekili Ali Bakıri ile yaptığı görüşmede, Ayetullah İbrahim Reisi ve Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Hakan Fidan, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin vefatından dolayı "dost ve kardeş" İran halkına taziyelerini sundu.

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’e gönderdiği mesajda, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin ve merhum Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehadetinden dolayı taziyelerini iletti.

Canbolat söz konusu mesajında şunları kaydetti:



"Gerçekten bu acı olaydan dolayı çok üzgünüm ve bu kayıptan dolayı, İran halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum.”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani ile, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehadeti üzerine İran hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini iletmek için görüştü.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yerel saatle Pazartesi günü, BM Genel Sekreteri'nin İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopterin düşmesinin ardından İranlı yetkililerle bir temasının olup olmadığı sorusuna cevaben şunları söyledi: "BM Genel Sekreteri, bu sabah BM'deki İran Daimi Temsilcisi ile konuşarak İran halkı ve hükümetine taziye ve başsağlığı dileklerini iletti."

Dünya Katoliklerin lideri Papa Francis, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetini İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’e başsağlığı diledi.

Papa Francis, Pazartesi günü İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'e hitaben İngilizce olarak kaleme aldığı mesajında, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve dün helikopter kazasında hayatını kaybeden herkesin vefatını üzüntüyle karşılıyorum" diye yazdı.

Filistin Direniş grupları, Pazartesi gecesi yayımladıkları bildiride, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin şehadetini taziye ederek şu ifadelerde bulundular: "Bu iki merhumun ‘Aksa Tufanı’ ve Filistin halkına verdikleri destekleri asla unutmayacağız."

Filistinli Direniş gruplarının yayımladığı bildirinin devamında şu ifadeler yer aldı:



"Bu iki büyük şahsiyet, Filistin halkının ve onların haklı davasının desteklenmesinde net ve açık bir duruş sergilediler."

Uruguay, Peru ve Şili hükümetleri ve dışişleri bakanlıkları, Pazartesi günü yayımladıkları resmi bildirilerle, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetini İran hükümeti ve halkına taziye ettiler.

İrlanda Cumhurbaşkanı, Pazartesi günü yayımladığı bildiride, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetinden dolayı İran halkına başsağlığı diledi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ve dün helikopter kazasında hayatını kaybeden herkesin beklenmedik vefatı nedeniyle İran halkına başsağlığı arz ettiğini duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'nın vefatının ardından bir günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kabine toplantısında, İran halkının derin acısını paylaşmak için bir günlük ulusal yas ilan etmeye karar verdik." dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hüccetü'l-İslam ve'l-Müslimin Seyyid Hasan Nasrallah, Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'e başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:



"Hizbullah, mücahitler, şehit aileleri, gaziler ve tüm direniş destekçileri adına, başta Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve değerli kardeşimiz Dr. Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere bu seçkin yetkililerin şehadeti nedeniyle en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Seyyid Hasan Nasrallah, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’e hitap ettiği mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Kutsal yerlerimizi, ülkelerimizi ve halkımızı işgal eden Amerikan-Siyonist güçlerine ve emperyalizme karşı bu zorlu mücadelede yönetmekte olduğunuz İslam ümmetinin bu kritik döneminde, söz konusu önemli isimlerin kaybının acı duygusunu paylaşma konusunda sizinle birlikteyiz."

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Pazartesi günü İran'ın İslamabad Büyükelçiliği'nde “helikopter kazasında şehit olanların anısı”na açılan taziye defterini imzalarken, IRNA haber ajansının muhabirine şunları söyledi:



"Merhum Cumhurbaşkanı Reisi çalışkan ve sevilen bir devlet adamıydı ve bugün tüm Pakistan halkı onun şehadeti nedeniyle yas tutuyor."

"İran Cumhurbaşkanı'nın vefatı, Pakistan'ın bir kardeşini ve destekçisini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Yaklaşık bir ay önce, bu merhum şahsiyet Pakistan'ı ziyaret ederek bizi onurlandırmıştı. Verimli görüşmelerimiz olmuştu.”

Şahbaz Şerif, "Reisi'yi bir kardeş ve ailemizin bir üyesi gibi ağırladık ve İslamabad'da geniş çaplı görüşmeler yaptık. Reisi, Lahor ve Karaçi şehirlerini de ziyaret etti ve bu seyahatler boyunca iki ülke arasında yapıcı görüşmeler gerçekleştirildi," dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle ülkede bir günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, Pakistan'daki diğer devlet, siyasi ve dini yetkililer de İran Büyükelçiliği ve diğer İran diplomatik temsilciliklerine taziye mesajları göndererek, İran halkıyla dayanışma ve başsağlığı dileklerini ilettiler.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin şehadeti üzerine, "İyi bir dostumuzu kaybettik" ifadesini kullanarak İranlı yetkililere ve İran halkına başsağlığı mesajlarını iletti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin şehadeti üzerine yaptığı açıklamada, onun iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki katkısının hiçbir zaman unutulamayacağını söyledi.

Hindistan hükümeti, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında şehadet haberinin ardından, 21 Mayıs Salı gününü ulusal yas günü ilan etti.

Bu bildiriye göre, Hindistan genelinde tüm binalarda, hükümet binaları da dahil olmak üzere, ulusal bayrak yarıya indirilecek ve bu gün ülke genelinde hiçbir resmi eğlence programı düzenlenmeyecek.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muvizu, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında şehadetini taziye etti.

Afganistan Hükümeti'nin Siyasi İşler Yardımcısı Mevlevi Abdulkebir, taziye mesajında, "Kabil, bu acıda Tahran'ın yanındadır," ifadesini kullandı.

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hacı Hasan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve Cumhurbaşkanı Reisi’nin şehadeti üzerine taziye mesajı göndererek, Emir Abdullahiyan ile bir fotoğrafını paylaştı ve "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" ayetini yazdı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "O, halkının refahı ve onuruna bağlılık örneğiydi." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir taziye mesajı yayınlayarak “Reisi'nin anısı, milletlerimizin kalbinde yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehadetinden dolayı başsağlığı diledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Çin bu konuda derin üzüntü duymaktadır. Ailelerine, İran hükümetine ve halkına samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında şehadetini taziye ederek, Reisi'nin İran ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin derinleşmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.



Ayrıca Tacikistan’ın resmi medya kurumlarının duyurduğuna göre ülkede 2 günlük yas ilan edildi.

Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr., İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin Tebriz'deki helikopter kazasında şehadetinden dolayı başsağlığı mesajı yayınladı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, İran Cumhurbaşkanı'nın şehadet benzeri vefatı üzerine taziye dileklerini ileterek, İran halkı ve hükümetiyle derin bir dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetini Yüce Lider ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısına taziye ederek, Reisi'nin, İran'ın çıkarlarına hizmet etmek, halkının refahını artırmak ve bölgede istikrarı korumak için hayatını adamış seçkin bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşimasa Hayashi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tokyo'nun İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı'nın vefatı nedeniyle en derin taziye dileklerini İran hükümetine ve halkına ilettiğini söyledi.

Türkmenistan Milli Lideri Kurbankulu Berdimuhammedov, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’e hitaben yazdığı taziye mesajında, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin, İran İslam Cumhuriyeti'nin refahı ve başarısı için büyük çabalar sarf eden seçkin bir devlet adamı olduğunu söyleyerek başsağlığı diledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da mesajında, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin şehadeti nedeniyle İran halkına taziyelerini ileterek, İran halkının bu kaybın üstesinden geleceğini umduğunu ifade etti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan'ın vefatının yasını tutuyoruz," dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajında, helikopter kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek,“sevgili mevkidaşı” İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefatını taziye ederek, İran hükümetine, İran Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslektaşlarına ve "şefkat dolu İran halkına" başsağlığı diledi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, X'teki sayfasında, helikopter kazası nedeniyle taziye mesajını ileterek, İran hükümetine ve “şefkatli İran halkı”na taziye dileklerini sundu.

Armen Press haber ajansı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney'e hitaben yazdığı taziye mesajını da aktardı:



"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında şehadet haberini aldığımda şok oldum. Lütfen dostum ve sevgili meslektaşım Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle, en içten taziye ve başsağlığı dileklerimi, Ermenistan hükümeti ve halkı adına kabul edin."

Venezuela hükümeti de yayımladığı resmi bildiride, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin Doğu Azerbaycan eyaletindeki hava kazasında şehadetinden duyduğu derin üzüntü ve taziye dileklerini iletti.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından ayrı bir mesaj yayımlayarak, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefat haberi beni şoke etti. Dünyanın örnek bir lideri ve mükemmel bir insan olan kardeşimizİbrahim'in kaybı nedeniyle çok üzgünüm; o, ülkesinin egemenliğini savunan ve ülkemizin koşulsuz dostu olan harika bir insandı," dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, İranlı mevkidaşı Ayetullah Reisi'nin şehadeti nedeniyle gönderdiği taziye mesajında, Ayetullah Reisi'nin adının Tahran ve Minsk arasındaki ilişkilerin tarihinde sonsuza kadar kayıtlı kalacağını yazdı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı da X platformunda bir taziye mesajı yayımlayarak, Ayetullah Reisi'nin ve beraberindekilerin şehadetinin yalnızca İran'ı etkilemediğini belirtti. Belarus, gerçek dostlarını kaybetti. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek tüm İran halkına cesaret ve dayanıklılık temenni ediyoruz.

Ayrıca, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de X sosyal medya hesabında, Ayetullah Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer helikopter mürettebatının vefatını taziye ederek, kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’e gönderdiği taziye mesajında, Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da X platformunda, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer İranlı yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, tüm vefat edenlerin ailelerine ve sevdiklerine içten başsağlığı dileklerini iletti.

Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce de X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu trajik uçak kazasında hayatını kaybetmesi haberini derin bir üzüntüyle aldıklarını belirtti.

Arce, 2 Mart'ta (12 Mart) Cezayir'de Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu çerçevesinde Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, o görüşmede Reisi'nin halkına olan derin bağlılığı ve liderliğinin belirgin olduğunu ifade etti. Reisi'nin, sağlık, eğitim, tarım, telekomünikasyon gibi hayati alanlarda Bolivya ile iş birliğine hazır olduğunu belirtmesinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’e gönderdiği mesajda başsağlığı diledi.

Putin'in mesajında şu ifadeler yer aldı:



"Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve İran'ın diğer önde gelen şahsiyetlerinin hayatını kaybetmesine yol açan bu büyük felaketle ilgili en içten taziyelerimizi kabul edin."

Hamas Hareketi, Ayetullah Reisi ve beraberindeki heyetin şehadetini İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’e, İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek, yayımladıkları bildiride, "En içten taziyelerimizi ve dayanışmamızı Yüce Lider İmam Hamaney (Allah onu korusun), İran hükümeti ve dost İran halkına sunarız" dedi.

Hamas’ın yayınladığı bildirinin devamında şu ifadeler yer alıyor:



"Bu şehitlerimiz, Filistin davasını desteklemek ve Filistin direnişine yardım etmek konusundaki onurlu ve gurur verici duruşlarıyla İran'ın en iyi liderleri arasında yer alıyorlar."

Irak Ulusal Hikmet Hareketi Lideri Seyyid Ammar Hakim, bir mesaj yayımlayarak Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olmalarından dolayı başsağlığı diledi.

Hakim, "Bu değerli kişinin İran'ın devrimci, siyasi ve kültürel yaşamındaki önemli rolünü takdir ediyoruz ve bu felaketi Yüce Lider İmam Hamaney'e samimiyetle taziye ediyoruz. İran hükümeti ve halkıyla birlikte üzüntü içindeyiz ve merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan bu değerli merhumu rahmetiyle kuşatmasını ve cennetine kabul etmesini diliyoruz" dedi.

Filistin Direniş Komiteleri, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekileri anarak yayımladıkları bildiride, "Derin üzüntü ve kederle, Ayetullah İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi, Hüseyin Emir Abdullahiyan İran Dışişleri Bakanı ve beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında şehit olduklarını saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şia’ Sudani, Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin şehadetini İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’e, İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini derin üzüntü ve teessürle öğrendik." dedi.

Söz konusu bildiride, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, İran hükümeti ve halkına en içten taziyelerini ve samimi başsağlığı dileklerini sunan Irak Başbakanı "Bu beklenmedik ve acı verici olayın üzüntüsünü dost ve kardeş İran halkı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkilileri ile paylaşıyoruz" dedi.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Maşat, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetini taziye ederek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu ve zorlukların üstesinden gelme konusundaki tam güvenimizi vurguluyoruz" dedi.

Maşat, "Şehit Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İslam ümmetinin meselelerine sadık ve İslam ümmetinin hedeflerine ulaşmasını arzulayan cesur bir Müslüman liderin örneğiydi" diye Şehit Cumhurbaşkanı Reisi’yi andı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed en-Nehyan, Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle gönderdiği mesajda, "İran hükümeti ve halkına en içten taziye dileklerimizi sunar, bu zorlu dönemde İran ile dayanışmamızı vurgularız" dedi.

BAE Devlet Başkanının Diplomatik İşlerden Sorumlu Danışmanı Enver Gargaş da, İran’ın merhum Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olmalarını İran hükümetine taziye etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle gönderdiği mesajda, "İran hükümeti ve halkına, Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin vefatı nedeniyle en içten taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunarız" dedi.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhsin el-Mendelavi, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin şehadetini İslam İnkılabı Lideri’ne, İran hükümeti ve halkına taziye ederek, "Irak halkı bu acı verici trajedide İran İslam Cumhuriyeti'nin yanındadır. Cumhurbaşkanının ve bazı İranlı yetkililerin şehadeti, müminlerin kalbini derinden yaraladı." ifadelerini kullandı.



Hizbullah yine yayımladığı ayrı bir bildiride Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadetini taziye ederek şunları belirtti: "Ayetullah Reisi, Yüce İslam İnkılabı Lideri’nin sadık bir dostu ve tüm dünya mazlumlarının büyük umuduydu."

Bildiride şu ifadeler yer aldı:



"Bu kaybı İmam Mehdi'ye (a.s), İmam Hamaney'e, büyük din alimlerine, İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine, sabırlı İran halkına, şehit ailelerine ve tüm Müslümanlar ve özgürlük severlere başsağlığı dileriz.”

Hizbullah’ın yayınladığı bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:



"Seyyid İbrahim Reisi, tüm görevlerinde direniş hareketlerini ve mücahitlerini destekledi, o aynı zamanda İran'ın kıymetli halkının ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sadık ve samimi bir hizmetkarı, Yüce İslam İnkılabı Lideri’ninsadık dostu ve tüm dünya mazlumlarının büyük umuduydu."

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin şehadetini taziye ederek, İran Cumhurbaşkanı'nın görevdeki samimiyeti ve sorumluluk bilincinin onu şehadet mertebesine ulaştırdığını ve görevini ifa ederken şehit olduğunu belirtti.

Esad, mesajında, Suriye'nin İran İslam Cumhuriyeti ve merhum Cumhurbaşkanı'nın ailesi ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu acı olayda ve büyük kayıpta derin üzüntü ve taziyelerimizi ifade ediyoruz." dedi.

Aynı zamanda, Suriye hükümeti ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti.

Ürdün Kralı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın şehadetinden dolayı başsağlığı mesajı vererek, ülkesinin bu zor dönemde İran'la dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin şehadetini taziye ederek, İran yetkilileri ve halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı mesajında, "Kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum ve Mısır'ın bu büyük felakette İran yetkilileri ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyorum" dedi.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın şehadetini taziye ederek, konseyin bu zor dönemde İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Irak Haşdi Şabi Örgütü Başkanı Falih el-Feyyaz da, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetini taziye ederek, "Kendilerini hak, adalet ve mazlumların savunmasına adayan bu kahramanların anısını canlı tutacağız." dedi.

El-Feyyaz, "Merhum Reisi, her zaman Filistin meselesi ve bu toprakların halkının Siyonist rejimin vahşi katliamlarına karşı savunulması konularında kararlı ve sağlam bir duruş sergilemiştir" ifadelerine yer verdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İslam İnkılabı Lideri’ne, İran hükümeti ve halkına gönderdiği taziye mesajında, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin kaybının trajik bir olay olduğunu belirtti.

Ramaphosa, "Bu felaket, güçlü ilişkilerimizin olduğu bir ulusun seçkin bir şahsiyetini bizden almış oldu." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'nın şehadeti nedeniyle gönderdiği taziye mesajında, Ayetullah Reisi'nin bölgedeki barış ve dostluğu artırma çabalarını vurguladı.

Erdoğan, mesajında, "Bizler, geçmişte olduğu gibi, bu zor ve üzücü dönemde de İran halkının yanındayız." dedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehadetini taziye ederek "Saygın bir dost ve dış politika alanında seçkin bir şahsiyeti kaybettik." dedi.

Buhabib, "İran'da yaşanan olaylar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Saygın bir kişiyi ve dostu kaybettim" diye ekledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi de, Ayetullah Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin şehadetinin İran ve Filistin halkı için büyük bir kayıp olduğunu belirten bir taziye mesajı yayımladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi de, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadetini taziye etti.

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin, Moskova Merkez Camii'ni ziyaret eden ilk yabancı ülke cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, "İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin trajik ölümü nedeniyle başsağlığı diliyoruz" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Cemal Reşid, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında şehadetini İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’e ve İran halkına taziye ederek, Irak halkının her zamanzor dönemlerde İran halkının yanında olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, yayımladığı bir bildiride İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadetinden dolayı başsağlığı mesajı verdi.

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik Bedreddin el-Husi, Ayetullah Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin şehadetini taziye etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, İran halkı ve İslam İnkılabı Lideri’ne başsağlığı dileyerek, Ayetullah Reisi'nin şehadetinin büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Irak'ın yüksek dini mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin şehadetini İran halkı ve yetkililerine taziye ederek, helikopter kazası haberinin büyük üzüntü ve teessüre neden olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı resmi bir mesajla, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehadetinden dolayı başsağlığı diledi.

Avrupa Birliği Körfez İşleri Özel Temsilcisi Luigi Di Maio da, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadetini taziye eden bir mesaj yayımladı.

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin şehadetinin büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez de X sosyal medya hesabından ayrı bir mesaj yayımlayarak, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehadetini taziye etti ve "Küba'nın kardeş İran İslam Cumhuriyeti halkıyla tam dayanışma ve destek içinde olduğunu" belirtti.

NATO Sözcüsü, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetinden dolayı İran halkına başsağlığı diledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin şehadetinden dolayı taziyelerini ileterek, Moskova'nın Tahran ile ilişkilerini derinleştirmeye devam edeceğini ve önceki anlaşmaların uygulanacağının altını çizdi.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Dačić de yayımladığı bir mesajda, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın şehadetini İslam İnkılabı Rehberi ve İran halkına taziye ederek, "İran halkı, ülkesi ve yüksek makamına sadık bir cumhurbaşkanını kaybetti" dedi.

Rusya'daki birçok medya yöneticisi ve aktivist, yayımladıkları mesajlar ve ayrı mektuplarla İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle İran halkına taziyelerini iletti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Pazartesi günü yerel saatle yaptıkları toplantının başında, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin şehadetini bir dakikalık saygı duruşu ile anarak başsağlığı dilediler.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehadetini İran hükümeti, halkı ve ailelerine taziye etti.

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle İran Yürütme Kurulu Başkanı Muhammed Muhbir'e ayrı ayrı taziye mesajları gönderdi.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, Muhbir'e gönderdiği mesajda, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. İbrahim Reisi ve beraberindekilerin vefat haberini aldık. Bu olay nedeniyle size ve kardeş İran halkına samimi başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz ve onlar için Allah'tan geniş rahmet ve mağfiret diliyoruz" dedi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle İran Yürütme Kurulu Başkanı Muhbir'e ayrı bir taziye mesajı gönderdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi de, İran Cumhurbaşkanı ve İran Dışişleri Bakanı'nın şehadetinin İran ve Filistin halkı için büyük bir kayıp olduğunu belirten bir taziye mesajı yayımladı.

Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin şehadetini taziye ederek, "İran İslam Cumhuriyeti ve İslam dünyası, öncü ve devrimci liderlerinden bir kaçını kaybetti," dedi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da, Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin şehadeti nedeniyle yayımladığı mesajda, Allah'tan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney’i ve İran halkını felaketlerden korumasını diledi.

Irak İslami Direniş Hareketi Nuceba Genel Sekreteri Ekrem el-Kabi, şehit Ayetullah Reisi'yi direnişin temel taşlarından biri ve her zaman direnişi destekleyen bir lider olarak nitelendirdi ve onun şehadetini İslam dünyası için acı bir kayıp olarak gördüğünü belirtti.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'e gönderdiği mesajda, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin şehadetinden dolayı başsağlığı diledi.

Hamad bin İsa Al Halife, bu mesajda, helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınları için ise sabır ve dayanma gücü diledi.

Lübnan Emel Hareketi Başkanlık Konseyi, yayımladığı bir mesajda, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin Doğu Azerbaycan Eyaletinde helikopter kazasında şehadetini İslam Devrimi Lideri ve İran halkına taziye ederek, "Ayetullah Reisi'nin şehadeti, İran'ı güç ve kararlılıktan alıkoymaz" dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin Doğu Azerbaycan Eyaletinde helikopter kazasında şehadetini taziye ederek, "Dr. Reisi'nin şehadetiyle, ben şahsen bir kardeşimi, iki ülke ve kardeş milletin bağlarını güçlendirmek ve İslam ümmetini destekleyip savunmak konusundaki bir ortağımı kaybettim." dedi.

Filistin Direniş Komiteleri Sözcüsü Muhammed el-Burim (Abu Mücahid), "Şehit Reisi ve Emir Abdullahiyan, uluslararası arenada Filistin halkının mazlumiyetinin sesi oldular. Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Dr. Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın çabaları, Filistin meselesini canlı tutarak Siyonist düşmanın suçlarını açığa çıkardı ve halkımızın acılarını ve mazlumiyetini dünyaya duyurdu" dedi.

Irak Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi el-Âmiri de, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin Doğu Azerbaycan Eyaletinde helikopter kazasında şehadetini taziye ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu olayın sonuçlarının üstesinden başarıyla geleceğini belirtti.

Irak Haşdi Şabi Genelkurmay Başkanı Abu Fadak el-Muhammedavi de, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin şehadetini taziye ederek, Ayetullah Reisi'nin şehadetinin Irak için büyük bir kayıp olduğunu belirtti ve "Ayetullah Reisi'nin kaybı, İran'dan çok Irak için büyük bir kayıptır. O, Irak ve halkının dostuydu." dedi.

Irak Kataib Hizbullah, İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve beraberindekilerin helikopter kazasında şehadetlerine tepki olarak, İran halkının bu büyük felaketi birlik içinde aşacağını belirtti.

Irak Sadr Hareketi lideri Seyyid Mukteda Sadr yayımladığı bir mesajda, "Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi" ve beraberindekilerin helikopter kazasında vefatını taziye ederek, Allah'tan İran ve Irak için "kardeşlik", "güvenlik" ve "bağımsızlık" diledi.

Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bu trajediyi acı verici olarak nitelendirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman tüm zorluklardan daha güçlü ve daha sağlam çıktığını vurguladı.

Filistin Mücahitler Hareketi, yayımladığı bir bildiriyle, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın helikopter kazasında şehit olmasını İran halkına ve hükümetine taziye ederek, Ayetullah Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın Filistin halkını destekleme konusundaki duruşlarını asla unutmayacaklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Raad beraberindeki bir grup diplomat ile birlikte, Şam'daki İran Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi "Hüseyin Ekberi" ile görüştüler ve Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın şehadetini taziye ettiler.

Bahreyn Ulusal-İslami El-Vefak Cemaati de, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindekilerin Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde helikopter kazasında şehit olmasını taziye ederek, onların Filistin davasının ilk savunucuları olduğunu vurguladı.

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai yayımladığı mesajda, İran İslam Cumhuriyeti halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirterek, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin şehadetini "büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo (Jokowi), Endonezya dilinde yayımladığı bir mesajla, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında şehit olmasını taziye ederek, hayatını kaybedenlerin aileleri ve İran halkı için içten dualar etti.