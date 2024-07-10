İran’ın Petrol üretimi 3,6 milyon varile ulaştı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her 100 bin varil petrolün ülkeye yılda 2,8 milyar dolar gelir sağladığını belirterek, “Son üç yılda bu petrol üretimi günlük 2.2 milyon varilden 3.6 milyon varile çıktı” dedi.

Ovci, petrol üretimini bütçe açığını önlemenin ve hükümetin gelir kaynaklarını artırmanın yollarından biri olarak nitelendirerek, "Sıvı hidrokarbon rezervleri de 153 milyar varilin üzerindedir. Petrol üretimini ve rafineri kapasitesini ne kadar artırırsa, hükümete o kadar fazla döviz geliri sağlanacak ve ekonomik gücü artacaktır”ifadesini kullandı.