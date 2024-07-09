Haniye'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı: Filistin halkı sizin gücünüze güveniyor

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsmail Haniye tebrik mesajında "Hamas hareketi ve tüm Filistin halkı adına İran'da başarılı bir şekilde gerçekleşen seçimler için tebrik ediyoruz ve milletin size olan güveni ve sizi Cumhurbaşkanı olarak seçmeleri nedeniyle içtenlikle kutluyoruz. İran halkına hizmet etme yolunda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haniye ayrıca "Bu tebrik mesajını, Filistin halkının ve direnişinin tarihinin en onur verici destanlarından birini yazdığı bir zamanda gönderiyoruz." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı mesajında "Filistin halkı, İran'a hizmet etme, tüm zorlukları ve meydan okumaları aşma, İslam ümmetinin düşmanına karşı birlik yolunda adım atma ve Filistin meselesine, İslam dünyasının ana meselesi olarak, yardım etme konusundaki gücünüze güveniyor." vurgusu yaptı.