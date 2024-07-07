Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 38 bin 153'e ulaştı + video

El Cezire televizyonunun haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail rejiminin 3 ayrı saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda 55 kişinin şehit olduğunu, 123 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bu açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonundan bu yana Gazze Şeridi'nde 38 bin 153 Filistinli şehit olurken, 87 bin 828 kişi yaralandı.

İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik sonuçsuz ve başarısız saldırılarının başlamasından bu yana 9 ay geçti ve bu süreçte İsrail rejimi hem iç hem de dış krizlerle daha fazla karşı karşıya kaldı.

İsrail rejimi, bu süre zarfında katliam, yıkım, savaş suçları, uluslararası hukuk ihlalleri, yardım kuruluşlarına yönelik bombardımanlar ve bölgedeki kıtlık ve açlık dışında hiçbir başarı elde edemedi.