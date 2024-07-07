Hizbullah'tan İsrail rejimine karşı yeni saldırı dalgası + Video

El-Meyadin'de yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah'ı bir bildiri yayımlayarak, Gazze halkını desteklemek ve Filistin direnişine destek vermek amacıyla bu sabah (Pazar) saat 08:45'te Siyonist al-Rahib üssünün casusluk ekipmanlarını uygun silahlarla hedef aldığını açıkladı. Hizbullah, bu ekipmanların doğrudan isabet aldığını ve imha edildiğini belirtti.

Hizbullah ayrıca, işgal altındaki kuzey Filistin'de bulunan Siyonist rejimin başlıca askeri üslerinden biri olan Nimra üssünü Tiberya bölgesine onlarca Katyuşa roketi fırlatarak hedef aldığını duyurdu.

Siyonist rejimin radyosu, işgal altındaki kuzey Filistin'in 33 kilometre derinliğindeki "Sadi İlan" bölgesine kadar siren seslerinin duyulduğu belirtildi. Radyo, Hizbullah'ın en az 20-30 roketi kuzey Filistin'deki Celile bölgesine doğru fırlattığını ekledi.

Lübnan Hizbullah'ı, yakın zamanda yayımladığı bir bildiriyle, Gazze halkını desteklemek ve Filistin direnişine destek vermek amacıyla, düşmanın Lübnan'ın güney köylerine ve sivillerin evlerine yaptığı saldırılara yanıt olarak, bir dizi intihar insansız hava aracı kullanarak düşman Siyonistlerin 403. Tabur, 91. Tümen'e ait topçu birliklerini Beyt Hillel bölgesinde hedef aldığını vurguladı.