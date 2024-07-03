3 Tem 2024 13:24
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News ID: 85528033
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Siyonist Yetkili: İsrail'in otelleri mülteci kamplarına dönüştü

3 Tem 2024 13:24
News ID: 85528033
Siyonist Yetkili: İsrail'in otelleri mülteci kamplarına dönüştü

Tahran, İRNA- İşgal Altındaki Kuzey Filistin'de yer alan Meragliot yerleşim biriminin başkanı, yaptığı açıklamada, İsrail'in otellerinin tamamen mülteci kampına dönüştüğünü söyledi.

Filistin'in Sama Haber Ajansı'nın haberine göre, Meragliot yerleşim biriminin başkanı, kuzeyde savaşın başlangıç ve bitiş zamanını kimsenin belirleyemeyeceğini, çünkü İsrail'in (rejim) savaşa girmeye karar verdiğinde kimseye haber vermeyeceğini ve bu nedenle savaşın zamanlaması hakkında konuşmanın anlamsız olduğunu ifade etti.

Siyonist yetkili ayrıca " Hizbullah'ın hâlâ bulunduğu sınır bölgelerine ve yerleşim yerlerine geri dönmenin, Lübnan'ın güneyine askeri operasyonlar olmadan çok zor" dedi.

Daha önce Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Lübnan ve İşgal Altındaki Filistin sınırlarında huzurun sağlanmasının tek yolunun Gazze'de ateşkes olduğunu vurgulamıştı.

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