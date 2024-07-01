Türkiye Maliye Bakanı: Türkiye'nin gri listeden çıkış kararı oy birliğiyle alındı

Türkiye'ni özel bir televizyon kanalına konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkış kararının cuma günü oy birliğiyle alındığını ve tek bir ülkenin bile bu karara karşı itirazda bulunmadığını belirtti.

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

Bakan Şimşek, karar öncesi sosyal medya paylaşımında 'Başardık' ifadesini paylaşmıştı.

FATF konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi konusunda Ekim 2021'de FATF tarafından belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliğini güçlendirdiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz ay FATF'den bir heyet, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelmiş ve bu ziyarette "yerinde" denetim ile kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele konusundaki ilerlemeleri değerlendirilmişti. FAFT yönetimi bu ziyaretin ardından Türkiye'nin gri listeden çıkmasını beklediklerini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını ifade etmişti.