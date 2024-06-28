28 Haz 2024 16:10
Journalist ID: 5630
News ID: 85523100
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Hizbullah, İsrail’in Birket Rişa askeri üssünü vurdu

28 Haz 2024 16:10
News ID: 85523100
Hizbullah, İsrail’in Birket Rişa askeri üssünü vurdu

Tahran, İRNA –Hizbullah Hareketi, Siyonist rejime ait Birket Rişa askeri üssünü hedef aldığını duyurdu.

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, işgal altında bulunan Birket Rişa askeri üssünün hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze halkına ve Filistin direnişine destek amacıyla bugün sabah saat 09.30'da Siyonist Rejim’in Birket Rişa üssünde bulunan casusluk teçhizatının uygun silahlarla doğrudan hedef alındığı bildirildi.

El-Cezire muhabiri de Hizbullah'ın gerçekleştirdiği operasyonu doğrulayarak, Lübnan sınırına yakın işgal altındaki Esbe el-Celil bölgesinde siren seslerinin yülseldiğini duyurdu.

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