Hizbullah, İsrail’in Birket Rişa askeri üssünü vurdu

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, işgal altında bulunan Birket Rişa askeri üssünün hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Gazze halkına ve Filistin direnişine destek amacıyla bugün sabah saat 09.30'da Siyonist Rejim’in Birket Rişa üssünde bulunan casusluk teçhizatının uygun silahlarla doğrudan hedef alındığı bildirildi.
El-Cezire muhabiri de Hizbullah'ın gerçekleştirdiği operasyonu doğrulayarak, Lübnan sınırına yakın işgal altındaki Esbe el-Celil bölgesinde siren seslerinin yülseldiğini duyurdu.
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