Siyonist Rejim Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

El-Meyadin'in Şam muhabiri, ilk bilgilere göre, başkentin güneyinde bulunan Seyyide Zeynep bölgesi yakınlarına hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı (SANA), bu ülkenin askeri bir kaynağından alıntı yaparak, Çarşamba gecesi saat 23:40 civarında, İsrail düşmanının işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri'nden hava saldırısı düzenlediğini ve güney bölgesindeki birkaç noktayı hedef aldığını bildirdi.

Kaynaklar, Suriye hava savunmasının düşman hedeflerle karşı karşıya gelerek bazılarını düşürdüğünü ekledi. Bu saldırı iki kişinin ölümüne, bir askerin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtı.