Hamas'tan İsmail Haniye'nin kız kardeşinin şehit edilmesi ile ilgili açıklama

Sama'da yer alan habere göre, Hamas Hareketi Siyonist rejimin el Şati kampı yakınlarına düzenlediği bombalı saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada " Düşmanın Gazze'deki halkımıza karşı işlediği katliamlar, Haniye ailesinin el-Şati kampındaki evinin bombalanması ve aralarında İsmail Haniye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 sivilin şehadeti; ayrıca ed-Derc bölgesindeki Abdul Fettah Hamud okulunun bombalanması ve el-Ceru ailesinden 8 kişinin şehit olması; el-Megazi kampındaki Nasır ailesinin evinin bombalanması, UNRWA'ya bağlı Esma okulunun bombalanması ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin şehadeti, Siyonist faşist kabinenin tüm uluslararası yasaları ve insani değerleri ihlal ettiğini göstermektedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında " Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırım savaşının devam etmesinin sorumluluğu ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetine aittir çünkü bu hükümet işgalcilere siyasi ve askeri koruma ve Gazze Şeridi'nde yıkım ve soykırım için gereken zamanı vermektedir. Arap ve İslam ülkeleri ve dünya özgürlerinden, saldırıların durdurulması amacıyla her düzeyde baskı uygulamak için hareketlerini artırmalarını istiyoruz. Uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler'den bu korkunç ve sürekli suçlara karşı görevlerini yerine getirmelerini ve masum sivilleri korumak ve işgalci rejim liderlerini cezalandırmak için acil önlemler almalarını istiyoruz." denildi.

Siyonist rejim, bu sabah Gazze'nin çeşitli bölgelerinde iki evi ve bir mülteci sığınma evini vahşice bombaladı. Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 36'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Haber kaynakları, Gazze şehrinin batısındaki el-Şati kampında bir evin bombalanması sırasında Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin kız kardeşi de dahil olmak üzere ailesinden 15 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana, İsmail Haniye'nin çocukları, torunları ve akrabaları da dahil olmak üzere birçok kişi bu saldırılarda şehit oldu.