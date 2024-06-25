12 saatte 36'dan fazla Filistinli şehit oldu/15'i Haniye ailesinden

El-Meyadin'de yer alan habere göre, İsrail rejimi Gazze'nin farklı bölgelerinde iki ev ve bir mülteci sığınağını bombaladı. Bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan 36'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Haber kaynakları, Gazze şehrinin batısındaki El-Şati kampında bir evin bombalanması sonucu Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin kız kardeşi de dahil olmak üzere Haniye ailesinden 15 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, İsmail Haniye'nin çocukları, torunları ve aile üyelerinden onlarcası bu saldırılarda şehit oldu. İşgalciler ayrıca Gazze şehir merkezindeki mülteciler için sığınak olarak kullanılan bir okulu bombaladı ve bu saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk olan 12 kişi şehit oldu.

İsrail ordusu bu sabah, Gazze şehrinin batısındaki Balmeira kavşağı yakınlarında bir grup Filistinli sivile saldırdı. İlk verilere göre, bu saldırıda dört kişi şehit oldu ve çok sayıda kişi yaralandı.