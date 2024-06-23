Kanada ordusunu terörist ilan etme yükümlülüğü getiren tasarı mecliste okundu

Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Muhammed Reşidi, bugün İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda Kanada hükümetine bağlı ordu ve güvenlik güçlerini terörist ilan etme yükümlülüğü getiren tasarıyı mecliste okudu.

Kanada Güvenlik Bakanı Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "Bugün burada, hükümetimizin İran İslam Devrim Muhafızları'nı terörist gruplar listesine ekleme kararı aldığını duyurmak için bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kanada Güvenlik Bakanı ayrıca "Bu eylem, Kanada'nın Devrim Muhafızları gibi terörist gruplarla mücadelede elindeki tüm araçları kullanacağını gösteren güçlü bir mesajdır." iddiasında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakiri, Kanada'nın İran İslam Devrim Muhafızları'nı terörist ilan etmesini şiddetle kınadı ve X sosyal ağında "Kanada'nın, İran'ın resmi askeri gücünün ayrılmaz bir parçasını terörist olarak tanımlama kararı, İran'ın milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada ve bölgenin güvenliği ve istikrarını korumada benzersiz bir rol oynayan, DAEŞ terörizmiyle mücadelede kilit bir rol üstlenen bir gücü terörist olarak tanımlama kararı, uluslararası hukuk ilkelerine ve kurallarına aykırı, kötü niyetli ve saçma bir harekettir." paylaşımında bulundu.

İran Dışişleri Bakan Vekili ayrıca "Bu provokatif ve sorumsuz kararın sonuçlarının sorumluluğu Kanada hükümetine ait olacaktır." uyarısında bulundu.