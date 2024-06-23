Gazze'nin güneyinde bir Siyonist asker daha öldürüldü

Filistin'in SAMA Haber Ajansı'nın haberine göre, Sİyonist medya, İsrail (rejim) ordusunun 9212. Zırhlı Taburu'ndan "Gross Malkiye" adlı askerin Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.

Siyonist medya, şimdiye kadar İsrail (rejim) ordusunun kendi kayıplarını açıklamada uyguladığı sıkı sansürü itiraf etti. Bu sansür, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşta Siyonist askerlerin yüksek kayıpları ve işgal altındaki topraklarda olası daha fazla iç tepkiden korkulduğu için uygulanıyor.

Bu medya organları daha önce, İsrail (rejim) ordusunun açıkladığı yaralı sayısının, İsrail'deki hastanelerin verdiği sayılarla büyük farklılık gösterdiğini ortaya koymuştu.

Siyonist rejim kanalı Kanal 12 de daha önce, İsrail ordusunun hastane yetkililerinden, ordu ile koordinasyon olmadan herhangi bir kayıp sayısını açıklamamalarını istediğini bildirmişti.