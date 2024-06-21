Kenani: Kanada'nın Devrim Muhafızları'na karşı adımı, Siyonist rejime hizmettir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda "Kanada hükümetinin Devrim Muhafızları'na karşı aldığı karar, uluslararası hukuk ilkeleri ve normları açısından reddedilmiş ve etkisizdir, ancak bu karar, bu ülkenin devlet adamlarının Siyonist rejime ne kadar hizmet ettiğini açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kenani açıklamalarının devamında "Siyonist rejimin işbirlikçilerinden ve müttefiklerinden, Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan ve Filistinli kadın ve çocukları katleden suçlu Siyonist rejimin, dünyanın en büyük terörle mücadele gücünü terörist olarak adlandırması beklenir" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamalarını "Ve elbette tarih ve uyanık insan vicdanları, sahte insan hakları savunucularını ve insanlığa karşı suçların gerçek ortaklarını Siyonist suçlular ve teröristlerle yan yana hatırlayacak ve şüphesiz Devrim Muhafızları, her geçen gün daha da güçlü ve düşmanlarının gözünde daha da baş belası olacaktır." şeklinde sonlandırdı.

Kanada federal hükümeti, düşmanca bir adım atarak Devrim Muhafızları'nı sözde terör örgütleri listesine aldı. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, Çarşamba gecesi düzenlediği basın toplantısında bu haberi açıkladı.