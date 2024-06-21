İran'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nde ortak işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Ekber Mehrabiyan bugün, SCO üye ülkeleri enerji bakanlarının dördüncü toplantısında yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin de diğer üyeler gibi ortak işbirliği ve tüm üye ülkelerin çıkarlarını koruma yaklaşımıyla enerji işbirliği geliştirme belgesini güçlendirmek için önerilerini sunduğunu ve bu önerilerin SCO'nun diğer üyeleri tarafından kabul edildiğini belirtti. Mehrabiyan, bu belgenin uygulanması için tüm üyelerin işbirliği ile elde edilebilecek bir yol haritası ve uygulama programına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bakan konuşmasında, İsrail rejiminin Gazze'deki suçlarına da değinerek, "Bugünlerde yeryüzündeki tüm insanların su ve enerjiye erişiminden bahsedilirken, son 9 aydır çocukların ve kadınların katledilmesi, su ve elektriğin kesilmesi ve kuşatma gibi en şiddetli baskılara ve suçlara maruz kaldılar. Bu rejim, hiçbir ahlaki ve uluslararası taahhüde bağlı değildir." dedi. Enerji Bakanı ayrıca, "Son olaylar, bu rejimin ABD ve Batılı ülkeler olmadan bir anlamı olmadığını göstermiştir ve İsrail rejimini destekleyen tüm hükümetler, suç ve katliam destekçisidir. Biz, tüm özgürlük yanlılarıyla birlikte Gazze'deki suçların durmasını ve bu toprakların gerçek sahiplerine geri dönmesini yüksek sesle haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehrabiyan, konuşmasının devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin, enerji geleceğiyle ilgili olarak üye ülkeler arasında bölgesel elektrik piyasasının oluşturulması, enerji güvenliğinin artırılması, elektrikli su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması, enerji depolama kaynaklarının teknik ve ticari açıdan geliştirilmesi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, teknik bilgi alışverişi ve bilimsel işbirlikleri ile enerji alanında teknik ve mühendislik hizmetlerinin değişimi gibi konulara vurgu yaptığını belirtti.