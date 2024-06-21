Sınır Koruma Komutanı: İran'ın sınır karakolları gelişmiş ekipmanlarla donatıldı

Perşembe gecesi Culfa ve Hudâferin ilçelerinin sınırlarını ziyaret eden General Ahmed Ali Guderzi, ülke genelinde sınır muhafızlarının operasyonel kapasitesini artırmaya yönelik çok sayıda faaliyetin yürütüldüğünü ifade etti.

Guderzi, ülkenin kuzeybatı sınırlarının genişliği ve uzunluğuna rağmen, yüksek güvenlikli sınırlar arasında yer aldığını belirtti.

Sınır muhafızlarının eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan General, yetenek ve uzmanlığın artırılmasının yanı sıra, sınır muhafızları ve ailelerinin bilinçlendirilmesinin de Emniyet Komutanlığı'nın önemli vurguları arasında yer aldığını ve sınır muhafızlarının gündeminde olduğunu söyledi.

Guderzi, sınır güvenliğinin, İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve koordinasyonu sayesinde sağlandığını belirterek, sınır muhafızlarının en gelişmiş ekipmanlarla donatılmış karakollarda gece gündüz demeden ülke sınırlarını koruduğunu ifade etti.

Guderzi, Liderin rehberliği ve Emniyet Komutanı'nın Kur'an ile olan ilişkilerin artırılmasına yönelik vurgularına atıfta bulunarak, Faraja Sınır Muhafızlığı'nın her türlü kültürel program ve Hüsreviyeler’in inşaat projelerine tam destek verdiğini ifade etti.