20 Haz 2024 15:34
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News ID: 85515072
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Bakıri’den Kanada'nın "Devrim Muhafızları" kararına tepki

20 Haz 2024 15:34
News ID: 85515072
Bakıri’den Kanada'nın "Devrim Muhafızları" kararına tepki

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Kanada'nın "Devrim Muhafızları" kararının yasadışı olduğunu belirterek, “Bu karar, uluslararası hukukun ilke ve kurallarını ihlal etmektedir ve soykırım rejimine, teröristlere ve bölgesel barış ve istikrarın diğer düşmanlarına değersiz bir hediyedir. ” dedi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, sosyal medya platformu X üzerinden Kanada’nın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine alma kararına tepki gösterdi.

Bakıri paylaşımında, “Kanada'nın, İran'ın ulusal güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunulmasında, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasında ve DAEŞ terör örgütüne karşı mücadelede eşsiz bir rol oynayan Devrim Muhafızları'nı terörist olarak kabul etme kararı uluslararası hukukun ilke ve kurallarını ihlal etmektedir ve ve soykırım rejimine, teröristlere ve bölgesel barış ve istikrarın diğer düşmanlarına değersiz bir hediyedir. ” ifadelerini kullandı.

Bakıri ayrıca, bu kışkırtıcı ve sorumsuz kararın sonuçlarından Kanada hükümetinin sorumlu tutulacağını belirtti.

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