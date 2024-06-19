Hizbullah'ın askeri gücü ve insansız hava aracı Hüdhüd

Ray al-Youm'da yer alan habere göre, Atvan konuyla ilgili olarak yazdığı değerlendirmede "Hizbullah'ın kuzeyde, işgal altındaki toprakların Celile bölgesindeki son derece gelişmiş operasyonları, İsrail rejiminin Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu büyük bir korkuya sevk etti. Hüdhüd Nasrallah'ın mucize hikayesi nedir? Lübnanlı yetkililer, ABD'nin özel temsilcisi Amos Hochstein'ın Beyrut'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak nasıl yanıt vermelidir? Bu konuda onlara önerilerimiz nelerdir?" ifadelerine yer verdi.

Atvan, Hizbullah'ın Salı günü Celile'deki askeri bir merkezde Merkava tankını intihar İHA'sı ile imha ettiğini duyurduğu eşi görülmemiş askeri gelişmeye değinerek "Hizbullah'ın tüm İsrail radarlarını ve izleme merkezlerini aşarak işgal altındaki kuzey Filistin'deki hassas askeri bölgelerden, havaalanları, silah depoları, füze rampaları ve Hayfa'daki limanlardan hassas görüntüler alan Hüdhüd keşif İHA'sını duyurmasıyla zirveye ulaştı. Bu, İsrail'e vurulan ölümcül bir darbedir ve bu Hüdhüd askeri tarihine geçecektir. Bu olay, aşağıda belirtilen birkaç nedenden dolayı büyük önem taşımaktadır." dedi.

Atvan değerlendirmeleri:

"İlk olarak, bu saldırı, Hochstein'ın işgal altındaki Kudüs'ten başlayıp işgal altındaki Filistin sınırındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan Beyrut'a yaptığı tur kapsamında gerçekleşti. Bu ziyaret aceleyle düzenlenmiş olup, ABD'nin artan endişesini gösteriyor.

İkincisi, bu saldırı, Hizbullah'ın 7 Ekim 2023'te, Kasırga El-Aksa operasyonundan sonra başlattığı yıpratma savaşının devamı niteliğindedir. Hizbullah, açıklamasında İHA'nın türünü ve özelliklerini belirtmemiş olsa da, bunun son derece gelişmiş ve önceki modellerden tamamen farklı olduğu açıktır.

Üçüncüsü, Gazze'de olanların Hizbullah'ı hiçbir şekilde korkutmadığı, tam tersine İsrail'in kırılganlığını ortaya çıkardığı tamamen açıktır. İsrailli yetkililer, Lübnan'ı taş devrine geri döndürme ve Beyrut'u yıkma tehdidini gerçekleştirme cesaretine sahip değiller.

Dördüncüsü, son günler ve haftalarda işgal altındaki kuzey Filistin'de Hizbullah'ın derinlemesine gerçekleştirdiği askeri saldırılar, Hizbullah saha komutanlarının suikast operasyonlarına, son olarak "Ebu Talib" lakaplı Sami Abdullah'a yönelik tepkisinin şiddetini göstermektedir ve intihar İHA'sının kullanıldığı son operasyon bu kapsamda yer almaktadır.

Beşincisi, bu hassas operasyon, bazı Lübnanlı iç grupların desteğiyle ABD'nin baskılarının ve İsrail'in teşviklerinin, Hizbullah'ı güçlerini Litani Nehri'nin kuzeyine çekmeye zorlamak için sonuçsuz kaldığını gösterdi ve Hizbullah liderleri bu baskılara boyun eğmeyeceklerdir. Dünyada hiçbir güç, Hizbullah'ı topraklarından bir kısmını terk etmeye zorlayamaz.

Altıncısı, son sekiz ay içinde işgal altındaki topraklara 5.000 Katyuşa roketi fırlatılması ve Safed ve Tiberias şehirlerinin roket saldırılarına maruz kalması, eğer hassas güdümlü füzeler kullanılırsa ve günde 3.000 füze Hayfa, Yafa, Akka, Kudüs, Aşdod, El-Saba ve Dimona gibi diğer şehirleri hedef alırsa durumun nasıl olacağını göstermektedir.

Bu analizci, belirtilen hususların, Hochstein'ın Beyrut'a acil ziyaretinin nedenlerini açıklamaktadır. Bu ziyaret, Lübnan'daki yıpratma savaşını durdurmak, işgalci rejimi kurtarmak ve Gazze Şeridi ile kuzey Filistin'deki yenilgilerini hafifletmek için umutsuz bir çabadır. Ayrıca Arap yarımadası, Kızıldeniz ve Akdeniz ile Hint Okyanusu'ndaki kayıplarını azaltmayı amaçlamaktadır