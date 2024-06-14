Putin: Tahran-Moskova Kapsamlı İşbirliği Belgesi, ikili ilişkilerin gelişimi için uygun hukuki temel oluşturuyor

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'nin şehadeti nedeniyle İran hükümeti ve halkına başsağlığı dileyen Rusya hükümetine teşekkürlerini iletti ve ayrıca Rusya Federasyonu'nun ulusal günü dolayısıyla tebriklerini iletti. Tahran ve Moskova arasındaki ilişkileri stratejik ve değişmez ilkelere dayalı olarak nitelendiren Muhbir özellikle ticaret, transit ve enerji sektörlerinde varılan tüm anlaşmaların tam olarak uygulanmasının ikili ilişkilerin ana gündemini oluşturduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bunları uygulamaya kararlı olduğunu belirtti.

Muhbir, İran ve Rusya arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliklerine, özellikle Kuzey-Güney transit koridoru, BRICS grubu ve Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki işbirliklerine değinerek, işbirliklerinin hukuki temellerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmede, Ayetullah Reisi'nin kaybı nedeniyle İran hükümeti ve halkına yeniden başsağlığı dileyerek, Tahran ve Moskova arasındaki işbirliği düzeyini ve ekonomik ilişkilerin gelişim hızını oldukça iyi ve tatmin edici olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği belgesinin ikili ilişkilerin gelişimi için uygun bir hukuki temel oluşturduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, varılan tüm anlaşmaların tam olarak uygulanmasının ikili ilişkilerin ana gündemi olduğunu ifade etti ve Avrasya Birliği ile İran İslam Cumhuriyeti arasında serbest ticaret yasasının kabul edilip imzalanmasına atıfta bulunarak, bunun iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişimi, güçlendirilmesi ve dinamizmi için uygun bir zemin olduğunu ve özellikle ulaşım ve enerji sektörlerinde yapılan anlaşmaların takibi ve uygulanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Vladimir Putin ayrıca, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran halkına başarılar diledi.