İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Doha’da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi dışişleri bakanlarının 160. toplantısının sonuç bildirgesine tepki göstererek, bu bildirgede yer alan İran'la ilgili hükümleri asılsız olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Fars Körfezi'nde bulunan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adalarının İran'a ait olduğunu vurgulayarak, “Bu üç ada İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve İran İslam Cumhuriyeti, bu adalar üzerinde herhangi bir iddiayı istikrar bozucu ve ve iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla böyle bir iddiayı da şiddetle kınamaktadır.” dedi.

Bildiride İran’ın nükleer programıyla ilgili yer alan paragrafa da tepki gösteren Kenani, “İran İslam Cumhuriyeti her zaman uluslararası hukuka ve yükümlülüklerine bağlıdır. Bu nedenle barışçıl nükleer programıyla ilgili asılsız açıklamaları değersiz görmektedir” ifadesini kullandı.

Kenani ayrıca, “İran, stratejik bakış açısı ve ilkeli politikaları nedeniyle her zaman bölgesel sorunların komşularla işbirliği sayesinde çözüleceğine inanmakta ve ikili ve kapsamlı ilişkiler ve işbirliği alanında yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılamaktadır” ifadesini ekledi.