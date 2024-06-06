6 Haz 2024 19:17
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News ID: 85500775
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Yemen ve Irak direnisi Siyonist Rejim'e karşı ortak operasyon düzenledi

6 Haz 2024 19:17
News ID: 85500775
Yemen ve Irak direnisi Siyonist Rejim'e karşı ortak operasyon düzenledi

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Seri, Hayfa limanındaki Siyonist Rejim mevzilerine karşı Irak İslami direnişiyle birlikte 2 ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Irak İslami Direnişi ile birlikte Siyonist Rejim'e karşı iki ortak askeri operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tuğgeneral Seri, ilk operasyonda Hayfa limanında askeri teçhizat taşıyan iki geminin hedef alındığını, ikinci operasyonda ise Hayfa limanına giriş yasağını ihlal eden bir geminin vurulduğunu söyledi. 

Tuğgeneral Yahya Seri, bu iki operasyonun çok sayıda İHA ile gerçekleştirildiğini ve Allah'ın yardımıyla saldırıların hedefi tam isabetle vurduğunu sözlerine ekledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Hayfa limanındaki ortak operasyonun Siyonist düşmanın Refah bölgesindeki suçlarına tepki olarak gerçekleştirildiğini, düşmanın bundan sonraki dönemde benzeri görülmemiş ortak operasyonları beklemesi gerektiğini söyledi. 

Yahya Seri, ayrıca tüm Arap ordularına Filistin milletine karşı dini ve insani görevlerini yerine getirmek amacıyla Filistin direnişine destek operasyonlarına katılma çağrısında bulundu.

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