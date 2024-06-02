Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UNRWA'nın Refah kentindeki sığınakları boşaltıldı ve 2 milyondan fazla insan güvenli bölgeler bulmak için yerlerinden edildi. UNRWA, Refah'ta sağlık ve diğer temel ve hayati hizmetleri durdurmak zorunda kaldı." İfadelerini kullandı.

UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini yaptığı paylaşımda ayrıca "UNRWA ekipleri, 1,7 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Han Yunus" kenti ve orta UNRWA: Refah'ta temel hizmetlerimiz durduruldu

Tahran, İRNA - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Philippe Lazzarini, "UNRWA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarının ardından Filistinli mültecilere yönelik temel hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı." dedi.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UNRWA'nın Refah kentindeki sığınakları boşaltıldı ve 2 milyondan fazla insan güvenli bölgeler bulmak için yerlerinden edildi. UNRWA, Refah'ta sağlık ve diğer temel ve hayati hizmetleri durdurmak zorunda kaldı." İfadelerini kullandı.

UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini yaptığı paylaşımda ayrıca "UNRWA ekipleri, 1,7 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Han Yunus" kenti ve orta bölgelerinden hizmet vermeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.