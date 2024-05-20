Erdoğan: Ayetullah Reisi, bölgenin huzuru ve barışı için çabaladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi münasebetiyle yayınladığı taziye mesajında "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajının devamında "Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız." ifadelerine yer verdi.