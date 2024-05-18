Rasmussen Reports'un anket sonucu: Sıradan insanlar bu ülkeyi ABD Kongresi üyelerinden daha iyi yönetiyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Rasmussen Reports, bu yeni ankete katılanların yüzde 54'ünün, telefon rehberinden rastgele seçilen bir grup sıradan vatandaşın ülkeyi yönetmede ve Amerika'nın sorunlarıyla baş etmede ABD Kongresi'nin mevcut üyelerinden daha iyi olacağına inandığını ifade etti.

Bu ankete ilişkin Rasmussen Raporları raporunda "Bu enstitünün Aralık 2022'de aynı konuyla ilgili yaptığı önceki ankette katılımcıların yalnızca %49'u bu soruya olumlu yanıt vermişti. Bu iki anket arasındaki dönemde Amerikan halkının bu ülkenin Kongre temsilcilerine yönelik memnuniyetsizliğinin %5 oranında arttığını gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Rasmussen Reports, Amerika'nın on yılı aşkın geçmişi olan ve çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyal konulara ilişkin çeşitli istatistik ve rakamları yayınlayan kamuoyu yoklama kuruluşlarından biridir.