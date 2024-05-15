Cumhurbaşkanı Reisi: Filistin direnişinin sanatsal bir anlatıma ihtiyacı var

35. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'na katılmak üzere İran'a gelen İslam dünyasının önde gelen yazarları, edebiyatçı ve kültürel isimlerinden oluşan bir grup, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

‍Cumhurbaşkanı Reisi, bugün düşmanın Gazze meselesinde milletlerin kamuoyunu bir medya imparatorluğuyla, yalan haberlerle, gerçekçi olmayan anlatılarla ve gerçekleri çarpıtarak yönlendirmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Filistin milletinin duruşu, direnişi ve Allah'a olan inancı ile direniş cephesinin çabaları, bu bilişsel ve kültürel savaşta İslam dünyasının şairlerinin, yazarlarının ve kültürel şahsiyetlerinin çabasını gerektiren doğru ve sanatsal bir anlatımı gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Filistin meselesinin bugün dünyadaki tüm Müslüman ve hür milletlerin birinci ve ortak meselesi haline geldiğini belirterek, bu eşsiz birlik ve beraberliğin Filistin milletinin nihai zaferinin temeli olduğunu söyledi.

Bu görüşmeye Arap Yazarlar Birliği Başkanı "Muhammed el-Hurani", Suriyeli Yazarlar Birliği eski başkan yardımcısı "Bedi El-Sakur", Cezayirli Yazarlar Birliği Başkanı "Yusuf Şakere", Irak Başbakanı Danışmanı ve Filistin Dünya Ödülü Yürütme Konseyi üyesi Mazen el-Zeydi, eski Lübnanlı bakan Tarad Hamade, Yemen Yazarlar Birliği Başkanı "Mehammed Yahya Abdulrahman, Yemen Kütüphaneleri Başkan Yardımcısı "Meaz el-Cüneyd", Fetih Hareketi üyesi ve yazar "Münir Şefik" ve diğer önde gelen şahsiyetler katıldı.