Filistin direnişinden, Siyonistlere karşı ortak operasyon

El Cezire'de yer alan habere göre, Mücahid Tugayı, Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayı ile ortak operasyonla Siyonist düşmanın "Netsarim" karargâhını devasa roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.

Saraya el-Kudüs de havan saldırılarıyla Netsarim ekseninde asker ve teçhizatın toplandığı bölgeyi hedef aldıklarını ve bu operasyonun Siyonist rejime büyük zarar verdiğini duyurdu.

Aynı saatlerde Siyonist medya, Siyonist yerleşim yeri El Mutla'da intihar dronlarının patlaması sonucu 2 Siyonistin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hizbullah da işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki El Mutla bölgesinin güneyinde Siyonist rejim askerlerinin toplanma noktasına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuş ve saldırılarıda kullanılan insansız hava araçlarının Siyonist düşmanını vurmayı ve zayiat vermeyi hedeflediğini bildirmişti.

Hizbullah, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki El-Mutla bölgesini taarruz uçağı vurarak patlattı ve bu patlama sonucunda çok sayıda Siyonist yaralandı. Paylaşılan bilgilere göre, Esba el-Celil bölgesinin tamamında siren sesleri duyulurken, bölgede art arda patlama sesleri de duyuldu.