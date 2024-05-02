Emir Abdullahiyan : İşbirliğini ilerletmek adına İran ile Avrupa arasındaki diyaloğun devamını memnuniyetle karşılıyoruz

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Burrell, Avrupa Birliği ile İran arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan görüşmede, İsrail rejiminin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşta işlediği soykırım ve suçların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgularken, Filistin'in meşru istek ve umutlarını dikkate alarak, Birleşmiş Milletler'in gerçek rolüyle ciddi bölgesel ve uluslararası hareketliliğin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, Devrim Muhafızları'nın bölgede istikrarın sağlanmasına ve terörle mücadeleye katkı sağlamadaki yapıcı rolüne değinerek, uluslararası hukuk çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerine saygı gösterilmesi konusunda Avrupa Birliği'nin dikkatini talep etti.

Dışişleri Bakanı, Burrell'e, yaptırımların kaldırılması diplomasisi konusunda ülkemizin gösterdiği çabaları ve attığı olumlu adımları hatırlatırken, müzakerelerde bazı partilerin abartılığına "Ajans ile İran arasındaki işbirliği iyi yoldadır ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz." sözleriyle dikkat çekti.

Burrell'de aynı şekilde, Avrupa Birliği'nin İran İslam Cumhuriyeti ile gerginlik istemediğini vurgularken, İran İslam Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki diplomatik istişarelerin devamının yanı sıra yapıcı eylemleri ve olumlu adımları da memnuniyetle karşıladı.

Gazze savaşında ateşkes sağlanması ve esir takasının bir an önce uygulanması yönündeki yaygın uluslararası taleplere değinen Joseph Burrell, tüm tarafların bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına odaklanması çağrısında bulundu.

Burrell ayrıca, İran'ın gerilimleri azaltma ve bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etme konusundaki olumlu rolünü de memnuniyetle karşıladı.