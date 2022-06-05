ABD'de silahlı saldırı zincirlemesi durmak bilmiyor

ABD polisince yapılan açıklamaya göre, Virginia'nın Chesterfield bölgesinde dün yerel saatle akşam 9:38'de silahlı saldırı ihbarı sonucu olay yerine gelen memurların bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı belirtildi.

ABD Silahlı Şiddet Arşivi ise 2 Haziran 2022 tarihine kadar bu ülkede 8 bini aşkın kişinin silah şiddeti sonucu öldüğünü ve 15 bin kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ölen bu 8 bin 85 kişiden 152'si çocuk, yaralanan 15 bin 200 kişiden ise 315'i çocuktu.

Bu istatistiğe göre bu saldırılarda 539 ergen hayatını kaybederken, bin 399 ergen de yaralanmıştır.

Ayrıca silahlı şiddette 472 kişi kendini savunurken ölmüş ve 612 kişi de kontrolsüz kullanım sonucu yaşamını yitirmiştir.

ABD Silahlı Şiddet Arşivi'nin verileri, ABD'deki silahlı saldırıların Texas'ta çocukların ölmesinin ardından her gün yaşandığını göstermektedir.

ABD'de günlük toplu silahlı saldırı sayısı 2.4 olaya kadar yükselmiştir.

ABD Başkanı Joe Biden Texas'taki Uvalde şehrinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 19 çocuk ve iki öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkede toplu silahlı saldırıların hızla arttığını ve silah lobisi ile mücadele gerektiğini kaydetti.

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