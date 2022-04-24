ABD’de Sonu Gelmeyen Silahlı Saldırı Vakaları; Georgia’da 5 Genç Silahlı Çatışmada yaralandı

ABD’nin Georgia eyaletinin en büyük kenti olan Atlanta şehrinde silahlı çatışmanın sonucunda 5 kişi yaralandı.



Atlanta Polisi Başkan Yardımcısı söz konusu kentin büyük parklarından birinin civarında gerçekleşen silahlı çatışmada 15-19 yaş arası 5 ABD’li gencin yaralandığını bildirdi.



Polis yetkilisi açıklamasının devamında söz konusu gençlerin hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının kritik bir vaziyette olmadığını belirtti.



Peack açıklamasının devamında polis merkezinin silahlı çatışma bilgisi almasının ardından Atlanta’nın güneyinde bulundan çatışma bölgesine polis ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.



ABD’li polis yetkilisi “Polis komiserleri bölgeye vardıktan sonra silahlı çatışmanın ardından saldırganlarca hedef alınan 3 yaralıyı buldu. Polis ekibi kısa bir süre sonra çatışma bölgesinde 2 kişinin daha çatışmada yaralandığını ancak hastaneye gittiklerini anladı.” dedi.



ABD polisi yaralandıktan sonra hastaneye giden 2 kişinin bir arabayı çalmaya teşebbüs ettiklerini belirtti.



Henüz söz konusu silahlı çatışmanın nedenleri bilinmiyor.



ABD Başkanı Joe Biden’in iktidara geçmesinden 1 yıl geçmesiyle beraber ABD’deki silahlı saldırılar, çatışmalar ve silahlı soygunların sayısı giderek artıyor. ABD’li uzmanlar silahlı saldırıların artık kontrolden çıktığını ve bu doğrultuda ruhsatsız silah üretimi veya satışının yasaklanması gerektiğini vurgu yapıyordu.



Atlanta kentinde gerçekleşen silahlı saldırı ABD Başkanı Biden’in bu doğrultudaki baskılardan dolayı ruhsatsız silah üretimini yasaklandığını bildirmesinden bir gün sonra gerçekleşti.



ABD’deki kayıtsız silahlar özel olarak üretiliyor ve seri numarasına sahip değil.



Yayınlanan raporlara göre ABD’deki silahlı saldırılar 2021 yılında 2020’ye göre ciddi oranda artış gösterdi.













Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

