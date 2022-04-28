İran ve Kuveyt'ten üst düzey ortak komisyonun kurulmasına vurgu

Kuveytli mevkidaşı Şeyh Ahmed Nasır el-Sabah ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, iki ülkenin ortak konsolosluk komitesi toplantısı ile sahil güvenlik toplantısının yapılmasının önemine dikkati çekerek, Tahran-Kuveyt Yüksek Komisyonu'nun yakında kurulmasını umduğunu dile getirdi.

Mescid-i Aksa ile Kudüs'e dönük İsrail rejimi askerlerince düzenlenen saldırılara ve Dünya Kudüs Günü törenlerine değinen Emir Abdullahiyan, İslam dünyasının bu rejimin cinayetlerine krşı koymak ve Mescid-i Aksa'yı korumak için birlik olması gerektiğinin altını çizdi.

Kuveyt halkı ile devletinin Kudüs'ü işgal eden rejimi kınama ve Filistin halkına destek olma konusundaki eylem ve duruşlarını takdir eden Emir Abdullahiyan, Yemen'de ateşkesin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ülkeye uygulanan insani kuşatmanın bir an önce sonladırılarak Yemen-Yemen görüşmelerinin tekrar başlatılması gerektiğini ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Nasır el-Sabah da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Tahran'la Kuveyt arasındaki dostane, köklü ve iyi ilişkilere değinerek, ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve halk düzeyinde ilerlemesinden yana olduklarını söyledi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dya yönelik işgalcilerin saldırılarına işaret eden Kuveytli yetkili, 'Kudüs, İslam dünyasnın kırmızı çizgisidir ve İslam ülkeleri ortak duruşla işgalci rejimin cinayetleri ile mücadel etmek zorundadır'' diye ekledi.

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