İran ve farklı ülkeler arasında turizm alanında deneyim paylaşımı ve işbirliği

Şalbafiyan, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 30 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 24. Genel Kurul sırasında komşu ülkeler, bölge ve diğer ülkelerin bakanları, üst düzey yetkilileri ve büyükelçileri ile bir araya geldi.

Hindistan, Umman, Irak, Pakistan, Gürcistan, Mauritius, Kuveyt, Özbekistan, Afganistan, Azerbaycan, Almanya, Guatemala, Endonezya, İtalya, Türkiye, Malezya ve Rusya'dan turizm yetkilileriyle görüşen Şalbafiyan, bu ülkelerle İran arasındaki işbirliğinin artmasını istedi.

İran ve farklı ülkeler arasında turizm alanında deneyim alışverişi ve işbirliğine vurgu yapan Şalbafiyan, Tahran'da düzenlenecek 15. Uluslararası Turizm ve İlgili Endüstriler Fuarı'na yetkilileri davet ederken, ortak deneyimlerin kullanılması, iki ülke işletmelerinin desteklenmesi ve ikili işbirliği zemininin oluşturulması gibi diğer konulara da vurgu yaptı.

Şalbafiyan ayrıca korona salgını krizi karşısında ülkelerin yönetim sürecinin etkisine ve aşılamanın turizm sektörünün canlanmasındaki rolüne değindi.

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