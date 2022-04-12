İslami: Nükleer Sanayi Stratejik Belgesi ile engellerin kaldırılması yönünde etkin adım atacağız

İnstagram hesabından açıklama yapan İslami, ''Nükleer Teknoloji Ulusal Günü münasebetiyle radyo ilaç, plasma, endüstri, lazer ve kontrol ve fotoğraflama sistemleri alanındaki 9 ürünü görücüye çıkardık. 20 Yıllık Perspektif Ufkunda Nükleer Sanayi Stratejik Belgesi ile engellerin kaldırılması yönünde etkin adım atacağız'' ifadesini kullandı.

İslami açıklamasını şöyle sürdürdü:

''Bu belge nükleer teknolojinin çeşitli boyutlarını dünyadaki en üst seviyeye çıkarmayı amaç edinmiştir. 10 bin megavat yeni nükleer elektrik ile İranı bilim adamlarınca üretilecek 360 megavatlık Darhuveyn Santralinin inşası, bu senedin diğer hedeflerindendir.

Cumhurbaşkanı'nın Nükleer Teknoloji Ulusal Günü'nden belirttiği gibi nükleer enerji, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki bayraktarıdır. İnovasyon ve icatlarla bu bayraktarlığın korunması gerekmektedir. Bu doğrultuda nükleer enerjinin gelişmesi için önemli adımlar atmalıyız ve barışçıl nükleer enerji alanında araştırmalarımızı güçlükle sürdürmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Reisi nükleer sanayiin kazanımlarının ticarileştirilmesi meselesinde de önemli bir noktaya değindi. İnşallah bu husus da İran Atom Enerjisi Kurumu'nun plan ve programları arasında yer alacak.

İran İslam Cumhuriyeti nükleer sanayisinde görev yapan tüm değerli meslektaşlarıma başarıla ve sağlık dilerim''.

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