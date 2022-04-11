Nükleer Kazanımlar Fuarı

Tahran, İRNA- 9 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münsebetiyle Zirve Toplantı Salonu'nda Nükleer Kazanım Fuarı düzenlenmektedir. Kameraman: Muhammed Babayi
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