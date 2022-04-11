11 Nis 2022 11:36
Journalist ID: 2391
News Code: 84712285
0 Persons

Ekler

Nükleer Kazanımlar Fuarı

Tahran, İRNA- 9 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münsebetiyle Zirve Toplantı Salonu'nda Nükleer Kazanım Fuarı düzenlenmektedir. Kameraman: Muhammed Babayi

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha