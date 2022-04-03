Azerbaycan'ın başkentinde büyük patlama

Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, patlamanın ardından 13'ü erkek, 11'i kadın 24 kişinin yanıklarla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Olay yerine 35'ten fazla ambulans ve kurtarma ekibi geldi. Olası kayıplarla ilgili resmi istatistikler henüz açıklanmadı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki güvenlik yetkilileri, durumun ve yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yerel yetkililer ayrıca patlamanın gece kulübü binasına ciddi hasar verdiğini söyledi.

Olay yerinden yayınlanan görüntülerde yangın çıktığı ve bu kulübün ve bir restoranın binasında hasar olduğu görülüyor.

Diğer bir görüntü, çığlık atan ve binadan dışarı koşan insanların sesini gmsteriyor.

Ön bilgilere göre patlamanın nedeni gaz sızıntısı.

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