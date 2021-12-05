Netenz'in gökyüzündeki patlamanın nükleer tesislerle ilgisi yok

İsmini vermek istemeyen kaynak, 'Patlama dün gece 20:15'te çöl bölgesindeki Netenz ilçesinin gökyüzünde meydana geldi ve Netenz nükleer tesisleriyle ilgisi yoktur' dedi.

Bölgede herhangi bir hava çatışması olmadığını belirten kaynak, 'Bu şehrin çöl bölgesindeki bu tek savunma ateşi endişeye neden değil ve konu araştırılıyor' ifadesini kullandu.

Netenz Kaymakamı da daha önce İRNA'ya verdiği röportajda, bölgedeki patlamanın sesini doğrulamış ve güvenlik güçlerinin konuyu araştırdığını vurgulamıştı.

Kaymakam, olayın mevcut sonuçlarına göre yerleşim alanlarında veya belirli binalarda herhangi bir can kaybının bildirilmediğini, olayın boyutlarının araştırıldığının altını çizdi.

Bölgeden alınan son bilgilere göre, olası bir saldırıya hızlı tepki vermesini test etmek ve bölgenin savunma sahasına yön vermek amacıyla savunma füzesi gökyüzüne ateşlendi.

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