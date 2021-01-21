İran, Irak’taki terörist saldırıyı mahkum etti

Hatibzade yaptığı açıklamada bu musibetten dolayı Irak devleti ve halkına başsağlığı temenni etti.

Hatibzade, Tekfirci terörizmin nefes alarak yeniden Irak’ı hedef aldığını ve bu ülkenin barış ve istikrarını bozarak yabancıların kalmasına bahane hazırlamak istediğini söyledi.

Atibzade, İran’ın Irak devletine olan desteğini hatırlatarak, o ülkenin istikrarı, sebatı ve birliğini ve hükümetin ve güvelik kurumlarının barış ve istikrarı yönündeki faaliyetlerini desteklediğini söyledi.

Hatibzade, İran’ın geçmişten olduğu gibi terörizm ve radikalizmle mücadele için her türlü yardımı Iraklı kardeşlerine vermeye hazır olduğunu söyledi.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Tayaran Meydanı’nda intihar saldırıları neticesinde patlama yaşandı.

Patlamalarda şimdiye kadar 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığını öğrenildi.

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