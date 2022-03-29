Avrupa ve Amerika ofislerindeki İran patentlerinin %32'si nano alanındadır

Nanobilim üretimi alanında İranlı araştırmacılar, şimdiye kadar ISI'de indekslenen prestijli dergilerde yaklaşık 95 bin makale yayınlayarak İran İslam Cumhuriyeti'ni 2022'de nanobilimde dünyada dördüncü sıraya yerleştirdiler.

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından finanse edilen ve prestijli Georgia Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından Çin'den araştırmacılarla işbirliği içinde yürütülen ve sonuçları 2018'de yayınlanan bir makale, İran'ı nanoteknoloji alanında dünyanın en iyi beş ülkesi arasında gösterdi.

Araştırma İran'ın sadece nanobilim üretiminin hacminde değil, aynı zamanda bilimsel başarıların yönü ve kalitesinde de lider olduğunu teyit ve vurgulamaktadır.

Bu uluslararası çalışma, ülkeleri ve bilimsel ve teknolojik enstitüleri "Gelişmekte Olan Teknoloji Alanlarına Odaklanma" adlı yeni bir göstergeye dayalı olarak karşılaştırmaktadır.

Bu kriter, İran'ın 2017 yılında nanobilim üretimi açısından dünyada beşinci sırada yer almakla kalmayıp, aynı zamanda diğer dört gelişmiş ülke ile birlikte bilim ve teknolojinin en yeni ve gelişmiş alanlarına en fazla odaklandığını gösteriyor.

Nanoteknoloji laboratuvar ağı, akademik ve endüstriyel araştırmacılara laboratuvar hizmetleri sunmak için uygun bir platform oluşturmak ve ülkenin laboratuvar kapasitelerinden daha iyi yararlanmak amacıyla kurulmuştur.

Şu anda üniversitelerde ve özel sektörde 87 araştırma laboratuvarında nanoteknoloji laboratuvar ağı şeklinde 2 bin 830 nanoset bulunmaktadır. Nanoteknolojide eğitim ve araştırma, genellikle yurt dışından temin edilmesi zor olan gelişmiş ekipmanlara dayanır ve diğer yandan bu ekipmanların üretim alanına girmeden ülke yeni ürünlerin üretiminde yenilik ve dinamizm elde edemez.

Şimdiye kadar piyasadan daha önemli olan 61 İranlı firma tarafından 226 gelişmiş cihaz yapılırken, dışa bağımlılığın sona ermesi yerli firmaların uzmanlarına da özgüven kazandırdı.

Son 16 yılda, ABD Ofisi (USPTO) ve Avrupa (EPO) gibi saygın patent ofislerine 324 İran nano patenti tescil edildi; bu, tüm İran patentlerinin (bilim ve teknolojinin tüm alanlarında) %32'sine eşdeğerdir.

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