Federasyon Başkanı: İran karatesi dünya gücü

Gülistan Karate Kurulu başkanının seçim toplantısında konuşan Tebatebayi, "Dünyada İran tarzı modern karatemiz var ve Japonya'nın dünya karate beşiği olmasına rağmen, Fars Körfezi ülkeleri, Güney Kore, Belçika ve bazı Avrupa ülkeleri bu alandaki bilimimizi kullanıyor'' diye belirtti.

Bu gücün İranlı teknik direktörlerin işini zorlaştırdığını ifade eden Tebatebayi, ''Çünkü güç, otorite, teknik ve taktiklerle öğrenciler yetiştirmeleri gerekiyor ki bizim gücümüz bu alanda kalsın. Biz kanunun uygulayıcısıyız ve Genel Müdürlük ile birlikte kelimenin tam anlamıyla hukuken en iyi seçimlerin yapılmasını sağlamaya çalıştık" değerlendirmesinde bulundu.

Gülistan'ın bu alanda uzun bir geçmişi olduğunu ve bu ilde çok sayıda antrenör olduğunu belirten Tebatebayi, ''Bu yeteneklerin büyümesi, gelişmesi ve milli takımlara ulaşması için Gülistan'da daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor. Aslında Gülistan'da bir artış görmeliyiz. Karatede herkes ahlak sahibi olmalı, büyükler büyüklük göstermeli ve küçükler büyüklerine saygı göstermelidir'' diye ekledi.

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