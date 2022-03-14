Güney Kore, 2022 Dünya Kupası elemelerinde İran'ı geçerek ilk sırada yer almayı hedefliyor

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını şimdiden kazanan İran Milli Futbol Takımı ile Güney Kore Milli Futbol Takımı, 24 Mart günü karşı karşıya gelecek. İran sekiz maçta 22 puanla A Grubu'nda birinci, Güney Kore 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bu maç iki takımın kaderinde belirleyici olmamakla birlikte onların yer aldığı grupta kimin ilk sırada yer alacağını belirleyecektir. Güney Kore, ev sahbi olarak mücadele edeceği İran'ı son 11 yılda hiç yenemedi.

Güney Kore Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Paulo Bento düzenlediği basın toplantısında, ''Dünya Kupası Elemelerindeki son iki maçta 6 puan elde etmek amacıyla sahaya çıkacağız. Dünya Kupasına katılımımız kesinleşse de oyuncularım daha üstlere çıkmak istiyor. Grupta birinci olmak istiyoruz'' diye konuştu.

Halihazırda sadece İranl'a karşı oynayacakları maça odaklandıklarını kaydeden Bento, 'Dünya Kupası'nda kiminle karşılaşacağız diye düşünmüyoruz. Grupta ilk sıraya yerleşerek ve İran'ı geride bıkarak son iki maçta 6 puan kazanmayı hedef edindik'' diye belirtti.

Güney Kore Milli Futbol Takımı en son 2011 yılında Asya Futbol Şampiyonası kapsamında İran takımını 1-0 skorla mağlup etmişti.